Как выглядит стенд «Удмуртская Республика» на ПМЭФ-2026

Появились кадры стенда «Удмуртская Республика» на ПМЭФ-2026. На площадке представлены каталоги продукции на четырех языках, сувенирная и подарочная продукция от малого и среднего бизнеса, задействованы «цифровые форматы демонстрации товаров и услуг». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В различных форматах представления на ПМЭФ было задействовано более 150 брендов Удмуртии <...> Такой подход позволил комплексно продемонстрировать экономический, промышленный и предпринимательский потенциал республики на одной из крупнейших деловых площадок страны»,— говорится в сообщении.

Семь предприятий Удмуртии изготовили сувенирную продукцию. В ее числе тревел-кейсы, травяной чай, авторская соль, варенье из ягод и шишек, мерч с репродукциями художницы Марии Тарбеевой «Девочка с перепечами» и «Пельмени прилетели» и др. Стоимость стенда неизвестна.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли. На территории будущей ОЭЗ возведут завод по производству профилированного листа. Местная компания «Камаэкспорт» построит там логистический центр, где в дальнейшем планируется начать собирать туристические автобусы.

Александр Бречалов и гендиректор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс заключили соглашение на ПМЭФ-2026 о развитии баскетбола в республике и обсудили модернизацию тепловой инфраструктуры Ижевска. Ижевский производитель дронов Zala подписал соглашение об обеспечении на Сахалине сувереной системы связи и навигации «Геокосмос». На ПМЭФ-2026 стало известно, что в Удмуртии планируется возвести комплекс по переработке и возделыванию технической конопли. Глава Удмуртии провел рабочие встречи с представителями Казахстана и Индии. Под Ижевском запустят производство металлопродукции для автопрома.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.