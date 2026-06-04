ПМЭФ: под Ижевском появится завод по производству профилированного листа

Группа компаний «Торговая Металлургическая Компания» (ТМК) возведет завод по производству профилированного листа на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск». Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2026 глава республики Александр Бречалов и владелец ТМК Сергей Бычков, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Фото: пресс-служба главы и правительства

«Новый завод будет расположен рядом с комбинатом по обработке рулонной стали компании “Рустехнологии Ижевск”. Напомню, его появление — это тоже результат договоренностей, достигнутых на ПМЭФ в 2025 году,— отметил господин Бречалов.— Завод почти достроен. Группа компаний “ТМК” и “Рустехнологии Ижевск” будут работать в кооперации. Предприятия уже имеют успешный опыт в Муроме. На территории Удмуртии они также создадут целый производственный комплекс для строительной отрасли».

Сергей Бычков рассказал, что ТМК закупает горячекатаное сырье на металлургических комбинатах в Липецке и Череповце, доставляет его в цеха по обработке рулонной стали. Там материал раскатывают до толщины от 0,18 до 1,5 мм, наносят цинковое покрытие и полимерную краску, после чего скатывают в рулоны и возвращают в ТМК.

«По заказу покупателя на производственной базе ТМК изготавливают профилированные листы, металлочерепицу, доборные элементы кровли, металлический профиль под гипсокартон и штрипс — узкую и тонкую металлическую ленту»,— перечислил господин Бычков.

Завод планируется возвести за четыре года. Он создаст 70 рабочих мест. По данным пресс-службы главы республики, в 2025 году объем переработки металла у предприятий группы компаний составил почти 32 тыс. т. К концу 2026 года показатель достигнет 40 тыс. т. «Такие же объемы планируют получать и на новом предприятии в Удмуртии после полного запуска комплекса»,— говорится в сообщении.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.