Бизнес-делегация Удмуртии провела более 20 встреч в преддверии ПМЭФ

Впервые на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) принимает участие бизнес-делегация Удмуртии, написал в Telegram председатель правительства республики Роман Ефимов. Серию B2B-переговоров провели представители пяти региональных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Всего предприятия республики провели более 20 деловых встреч с потенциальными партнерами из Таджикистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Киргизии, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди иностранных участников переговоров — производители металлопроката, представители нефтегазовой отрасли, строительные компании и организации в сфере благоустройства»,— добавили в пресс-службе главы и правительства республики.

В частности, «проложить путь» удмуртскому бизнесу в Танзанию готовы партнеры из комитета экономического развития и инвестдеятельности Ленобласти, отметил господин Ефимов. 3 июня запланированы встречи с делегациями из Саудовской Аравии, Киргизии, Узбекистана и Индии.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.