ПМЭФ: новое производство Palizh разместят в зоне будущей ОЭЗ «Ижевск»

Новый завод производителя лакокрасочных материалов Palizh (ООО «Новый дом»), о котором ранее писал «Ъ-Удмуртия», будет расположен на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск». Соглашение об инвестпроекте между компанией и правительством республики было подписано на ПМЭФ, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Фото: пресс-служба главы и правительства

На объекте будут производить сырья для окрашивания промышленных смесей. «Новый инвестпроект важен с точки зрения технологического суверенитета: “Новый дом” в своем сегменте сможет заместить до 100% импортной продукции и нарастить долю экспорта товаров до 60%»,— рассказал Александр Бречалов.

Гендиректор компании «Новый дом» Елена Телицына» добавила, что предприятие прикладывает максимум усилий для развития компании и отрасли в целом, несмотря на сложные экономические условия. «Сегодня у большинства потребителей наблюдаем падение спроса на 15-25%, но нам удается сохранить рост»,— сказала она.

«Новый дом» — российский производитель лакокрасочных материалов под торговыми марками Palizh, GOL, Lesnoy и KolerPark, базирующийся в Ижевске. Компания на рынке с 1998 года. По словам Александра Бречалова, краски компании занимают 40% российского рынка «в своем сегменте». Продукция поставляет не менее чем в 30 стран.

Напомним, на ПМЭФ впервые направилась бизнес-делегация Удмуртии. Представители пяти региональных компаний провели серию B2B-переговоров с потенциальными партнерами из других стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений на ПМЭФ будут касаться будущей особой экономической зоны «Ижевск».

На ПМЭФ стало известно, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.