RWB запустит в Удмуртии демографический проект и расширит логоцентр в Сарапуле

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле. Соглашение о сотрудничестве с правительством республики было подписано на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«Мы рады, что Удмуртская Республика стала одним из первых регионов, с кем мы договорились о совместной реализации семейно-ориентированных инициатив. RWB давно и успешно сотрудничает с Удмуртией — как в развитии складской инфраструктуры, которую мы продолжим расширять, так и в поддержке местного бизнеса, в том числе через “Платформу роста”. И логичным продолжением нашей системной работы станет программа, направленная на повышение рождаемости, поддержку семей и укрепление семейных ценностей для жителей региона»,— заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

В релизе говорится, что стороны объединят усилия в формировании среди жителей «положительного имиджа семьи, популяризации гармоничных семейных ценностей». Кроме того, планируется уделить «особое внимание созданию удобной инфраструктуры для семей с детьми», включая организацию соответствующего пространства и комнаты матери и ребенка в помещениях женской консультации.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил уверенность, что в сотрудничестве с RWB в республике появится «еще больше проектов». «Важно, чтобы наши люди видели, что семья, особенно многодетная, в Удмуртии — это уважаемо, это поддерживается и государством, и бизнесом. И RWB в этом выступает для нас надежным проводником этих ценностей»,— добавил господин Бречалов.

Напомним, на ПМЭФ впервые направилась бизнес-делегация Удмуртии. Представители пяти региональных компаний провели серию B2B-переговоров с потенциальными партнерами из других стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений на ПМЭФ будут касаться будущей особой экономической зоны «Ижевск».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.

Логоцентр Wildberries в Сарапуле открылся в августе 2025 года. Его площадь составляет 53 тыс. кв. м, вместимость — более 38 млн ед. товаров. Работу логоцентра обеспечивают 2,5 тыс. работников. Ежедневно он принимаете около 1 млн товаров.