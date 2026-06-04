ПМЭФ: власти Удмуртии подписали соглашение с «Т Плюс» о развитии баскетбола

Глава Удмуртии Александр Бречалов и гендиректор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс заключили соглашение на ПМЭФ-2026 о развитии баскетбола в республике и обсудили модернизацию тепловой инфраструктуры Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Фото: пресс-служба главы и правительства

«Вместе мы создаем реальные условия для развития баскетбола — одного из самых популярных видов спорта в республике, которым занимаются около 16 тыс. человек. Подписанное сегодня соглашение позволит вывести эту работу на новый, системный уровень»,— сказал господин Бречалов. В числе многолетних практик — школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ», детские соревнования «Оранжевый мяч», закупка инвентаря для спортшкол и т. д.

Кроме того, стороны провели рабочую встречу о подготовке Ижевска к ближайшему отопительному сезону и дальнейшем модернизации городской тепловой инфраструктуры. «Всего в этом году “Т Плюс” заменит в столице Удмуртии 33 км теплосетей с высоким износом. Из них 19 км трубопроводов — по концессионному соглашению, реализация которого продолжается в Ижевске уже 10-й год»,— говорится в сообщении.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли. На территории будущей ОЭЗ возведут завод по производству профилированного листа. Кроме того, местная компания «Камаэкспорт» построит там логистический центр, где в дальнейшем планируется начать собирать туристические автобусы.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.