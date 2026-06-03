Удмуртский коллектив «Бурановские бабушки» выступил на ПМЭФ

Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Коллектив исполнил песню «Юность моя» группы Dabro, пишет «Комсомольская правда—СПб».

«Артистки находятся в приподнятом настроении и планируют весело провести время <...> По словам бабушек, местные жители встретили их очень хорошо. Петербуржцы рассказали им о городских достопримечательностях, показали интересные места и помогли проникнуться атмосферой Северной столицы»,— говорится в сообщении издания.

В 2012 году «Бурановские бабушки» заняли второе место на конкурсе «Евровидение» в Баку песней «Party for Everybody».С приходом нового продюсера состав коллектива был полностью заменен, а участницы первого состава создали новый ансамбль — «Бабушки из Бураново».

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.