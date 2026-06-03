Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Удмуртский коллектив «Бурановские бабушки» выступил на ПМЭФ

Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Коллектив исполнил песню «Юность моя» группы Dabro, пишет «Комсомольская правда—СПб».

«Артистки находятся в приподнятом настроении и планируют весело провести время <...> По словам бабушек, местные жители встретили их очень хорошо. Петербуржцы рассказали им о городских достопримечательностях, показали интересные места и помогли проникнуться атмосферой Северной столицы»,— говорится в сообщении издания.

В 2012 году «Бурановские бабушки» заняли второе место на конкурсе «Евровидение» в Баку песней «Party for Everybody».С приходом нового продюсера состав коллектива был полностью заменен, а участницы первого состава создали новый ансамбль — «Бабушки из Бураново».

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.