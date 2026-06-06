Итоги ПМЭФ: четыре новых производства появятся на территории ОЭЗ «Ижевск»

Делегация Удмуртии завершила работу на ПМЭФ-2026. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», республика заключила не менее восьми крупных соглашений, большая часть из которых — производства на территории будущей экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Для нас ПМЭФ — это площадка для работы и решений, которые будут влиять на развитие экономики республики в ближайшие годы. В этом году ключевой задачей стало развитие будущей особой экономической зоны “Ижевск” и расширение пула будущих резидентов <...> Наша задача — обеспечить максимально быстрое воплощение достигнутых договоренностей в готовые проекты и результаты»,— цитирует Александра Бречалова пресс-служба правительства Удмуртии.

В частности, производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» возведет на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей, «Торговая Металлургическая Компания» — завод по созданию профилированного листа, «Ижевский метизный завод» — производство металлопродукции для автопромышленности, «Камаэкспорт» — логоцентр со сборкой туристических автобусов.

Подробнее о том, какие соглашения республика подписала на ПМЭФ, — в текстовой трансляции от «Ъ-Удмуртия».