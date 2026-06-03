Глава Удмуртии на ПМЭФ: большинство соглашений — новые проекты для ОЭЗ «Ижевск»

Большинство соглашений на ПМЭФ-2026 для Удмуртии будут касаться будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск». Речь идет о новых проектах и заводах, рассказал глава республики Александр Бречалов в видеозаписи в Max, записанной на фоне стенда «Удмуртская Республика».

«Также запланированы встречи с иностранным делегациями, потому что продукцию “Сделано в Удмуртии” будем продвигать по всему миру. Здесь много руководителей крупного бизнеса и госкорпораций, поэтому, предприниматели, ставьте нам задачи. Будем их оперативно отрабатывать»,— сказал он.

Напомним, на ПМЭФ впервые направилась бизнес-делегация Удмуртии. Представители пяти региональных компаний провели серию B2B-переговоров с потенциальными партнерами из других стран.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.