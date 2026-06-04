ПМЭФ: в Удмуртии хотят построить комплекс по переработке технической конопли

Комплекс по переработке и возделыванию технической конопли планируют возвести в Удмуртии. Сейчас Ассоциация коноплеводов и переработчиков конопли (АКПК) ищет инвестора, готового вложиться в проект и в дальнейшем заняться сбытом продукции. Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026 подписали президент АКПК Динар Шакирзянов и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Техническая конопля — высокомаржинальная культура. С 1 га можно получить сырье для десятков продуктов — от растительного масла до целлюлозы и стройматериалов. Пока в стране эта ниша достаточно свободная, а спрос на экологичную продукцию растет»,— цитирует господина Бречалова пресс-служба правительства.

Он добавил, что у Удмуртии есть «и исторический опыт, и возможности, чтобы занять эту нишу». Производство по глубокой переработке конопли обеспечит среди прочего дополнительные поступления в бюджет, позволит развивать село и вовлекать в оборот сельскохозяйственные земли.

«На новом перерабатывающем комплексе в Удмуртии из конопляного сырья, выращенного в регионе, планируют выпускать целлюлозу, биокомпозитные материалы, а также биологические добавки для сельскохозяйственных нужд»,— говорится в сообщении.

АКПК готова обучить заинтересованных переработке технической конопли на своих площадках в Татарстане. Ассоциация занимается возрождением коноплеводства в России более трех лет.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли. На территории будущей ОЭЗ возведут завод по производству профилированного листа. Местная компания «Камаэкспорт» построит там логистический центр, где в дальнейшем планируется начать собирать туристические автобусы.

Александр Бречалов и гендиректор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс заключили соглашение на ПМЭФ-2026 о развитии баскетбола в республике и обсудили модернизацию тепловой инфраструктуры Ижевска. Ижевский производитель дронов Zala подписал соглашение об обеспечении на Сахалине сувереной системы связи и навигации «Геокосмос».

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.