ПМЭФ: на территории ОЭЗ «Ижевск» планируют начать сборку автобусов для туристов

Местная компания «Камаэкспорт» построит в зоне будущей ОЭЗ «Ижевск» логистический центр, где в дальнейшем планируется начать собирать туристические автобусы. Соответствующее соглашения на ПМЭФ-2026 подписали директор предприятия Антон Булдаков и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Фото: пресс-служба главы и правительства

«Первое время мы планируем заниматься сборкой автобусов, но постепенно локализуем производство в Удмуртии. Рассчитываем, что на новое предприятие смогут трудоустроиться более 100 жителей республики»,— цитирует господина Булдакова пресс-служба главы. Он добавил, что объем инвестиций в проект составит 0,5 млрд руб.

«Сборка современных автобусов для путешественников — это наш вклад в развитие внутреннего туризма страны»,— отметил господин Бречалов. Сейчас «Камаэкспорт» занимается продажей и обслуживанием дорожно-строительной и грузовой техники, а также автобусов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО было зарегистрировано в 2017 году в Ижевске. Чистые активы предприятия на 2025 год — 100 тыс. руб.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли. На территории будущей ОЭЗ возведут завод по производству профилированного листа.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.