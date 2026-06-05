Глава Удмуртии провел на ПМЭФ встречу с послом Индии в России

Предприятия Удмуртии готовы поставлять Индии высокотехнологичные узлы и агрегаты, которые могут быть использованы при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Мумбаи—Ахмедабад. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винаем Кумаром на полях ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы также производим приборы для точного измерения температуры, применяемые в различных отраслях промышленности. Такая продукция может эффективно использоваться для контроля температурных режимов на атомных электростанциях, а также в проектах химической промышленности»,— цитирует господина Бречалова пресс-служба правительства.

Индийской стороне представили и другую продукцию. В частности, одно из предприятий Удмуртии оснащает производственную линию нефтесервисного завода в штате Гуджарат. Господин Бречалов назвал Индию одним из приоритетных направлений международного партнерства республики.

Стороны обсудили сотрудничество в образовательном и трудовом направлениях. В ИжГМУ сейчас учится более 200 студентов из Индии. На предприятиях региона трудится 111 сотрудников из этого государства.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли. На территории будущей ОЭЗ возведут завод по производству профилированного листа. Местная компания «Камаэкспорт» построит там логистический центр, где в дальнейшем планируется начать собирать туристические автобусы.

Александр Бречалов и гендиректор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс заключили соглашение на ПМЭФ-2026 о развитии баскетбола в республике и обсудили модернизацию тепловой инфраструктуры Ижевска. Ижевский производитель дронов Zala подписал соглашение об обеспечении на Сахалине сувереной системы связи и навигации «Геокосмос».

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.