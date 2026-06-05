ПМЭФ: под Ижевском запустят производство металлопродукции для автопрома

НПП «Ижевский метизный завод» построит производство металлопродукции для нужд автомобильной промышленности и машиностроения на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ижевск». Соответствующее соглашение подписали гендиректор предприятия Алексей Рябов и глава Удмуртии Александр Бречалов на ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В Удмуртии за последние пять лет объемы производства обрабатывающего сектора росли в четыре раза быстрее, чем в среднем по стране — на 27%,— сказал господин Бречалов.— В 2025 году количество транспортных средств и оборудования было выпущено в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Все это говорит о том, что новое производство “Ижевского метизного завода” будет востребовано в республике. Кроме того, нам важно работать на себя, а не покупать комплектующие за рубежом или у производителей в соседних регионах».

По словам господина Рябова, на новом производстве планируется выпускать продукцию, «которой в России сейчас нет». «Локализация производства металлопродукции и компонентов из нее на сегодняшний день, в условиях санкций, очень актуальна. По нашему проекту уже проводятся научно-исследовательские и конструкторские разработки, дорабатывается и запускается оборудование. Опытные образцы отправлены на испытание. Если все пойдет по плану, проект мы должны реализовать в течение двух лет»,— добавил гендиректор НПП.

На площадке «Ижевского метизного завода» сейчас запущено производство комплектующих для отечественного автопрома и железнодорожного транспорта. Предприятие работает с 2015 года. Основные клиенты — предприятия автомобилестроения и сельхозмашиностроения России и Белоруссии.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли. На территории будущей ОЭЗ возведут завод по производству профилированного листа. Местная компания «Камаэкспорт» построит там логистический центр, где в дальнейшем планируется начать собирать туристические автобусы.

Александр Бречалов и гендиректор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс заключили соглашение на ПМЭФ-2026 о развитии баскетбола в республике и обсудили модернизацию тепловой инфраструктуры Ижевска. Ижевский производитель дронов Zala подписал соглашение об обеспечении на Сахалине сувереной системы связи и навигации «Геокосмос». На ПМЭФ-2026 стало известно, что в Удмуртии планируется возвести комплекс по переработке и возделыванию технической конопли. Глава Удмуртии провел рабочие встречи с представителями Казахстана и Индии.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.