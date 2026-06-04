Объем новых контрактов Удмуртии с Казахстаном в 2026 году достиг $300 тысяч

Объем новых контрактов Удмуртии с Казахстаном в 2026 году превысил $300 тыс., рассказал глава республики Александр Бречалов на встрече с чрезвычайным и полномочным послом соседнего государства в России Дауреном Абаевым на ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Фото: пресс-служба главы и правительства

Господин Бречалов назвал Казахстан «давним и проверенным партнером». «Активно развиваются международные связи на уровне бизнеса. Наши предприятия регулярно принимают участие в проводимых в Казахстане выставках, мы стараемся ежегодно выезжать в бизнес-миссии»,— сказал он.

По итогам поездки в 2025 году компании Удмуртии заключили контракты с казахстанскими партнерами на сумму более $1 млн, добавил Александр Бречалов. В соседнее государство поставляются, в частности, кофе и чай, грибницы шампиньонов, генераторы, мебель, газификаторы и оказываются услуги, например, по разработке решений на базе 1C.

Перспективным направлением для взаимодействия Удмуртии и Казахстана является подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей и развитие совместных научно-исследовательских проектов, добавил господин Бречалов. В качестве примера он привел создание Центра аддитивных технологий при поддержке «Росатома» на базе УдГУ.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений между компаниями и властями Удмуртии на форуме касаются будущей ОЭЗ «Ижевск». Заявка на создание этой зоны в марте была направлена в Минэкономразвития РФ. Впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году.

Как стало известно на ПМЭФ-2026, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей. В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», ориентированный на производство оборудования для нефтегазовой отрасли. На территории будущей ОЭЗ возведут завод по производству профилированного листа. Местная компания «Камаэкспорт» построит там логистический центр, где в дальнейшем планируется начать собирать туристические автобусы. Кроме того, Александр Бречалов и гендиректор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс заключили соглашение на ПМЭФ-2026 о развитии баскетбола в республике и обсудили модернизацию тепловой инфраструктуры Ижевска.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.