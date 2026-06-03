ПМЭФ: в Воткинске возведут индустриальный парк «Сила роста»

В Воткинске появится индустриальный парк «Сила Роста», якорным представителем которого будет торговый дом (ТД) «Воткинский завод», производящий оборудование для нефтегазовой отрасли. Соглашение о реализации проекта на ПМЭФ подписали глава Удмуртии Александр Бречалов и директор группы компаний «Тополь» Дмитрий Злобин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Фото: пресс-служба главы и правительства

В промзоне уже возведены производственные и складские помещения общей площадью 70 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба правительства и правительства республики. Цель проекта — увеличить полезную площадь и получить статус индустриального парка.

«На площадке в Воткинске уже создана база для машиностроительных предприятий. Новые цеха и инвестиции ее усилят и расширят список компаний-резидентов, а статус технопарка даст возможность субъектам МСП пользоваться рядом преференций. Это налоговые льготы, готовые офисные помещения, подведенные коммуникации и другие инфраструктурные выгоды»,— сказал господин Бречалов.

Резиденты индустриального парка будут производить детали для ТД и собственную продукцию. Власти ожидают, что в промпарк зайдут субъекты МСП из Воткинска и Воткинского района, Ижевска, Чайковского и Перми.

«Мы планируем активно развивать сотрудничество с предприятиями “Газпрома” в части оснащения объектов магистральной сети быстросъемными устройствами для коммерческого и технологического учета газа. Новое оборудование необходимо для освоения и Тамбейского месторождения по добыче природного газа, расположенного на полуострове Ямал и являющегося крупнейшим в стране. В рамках этого проекта мы успешно прошли аудит производства и получили сертификат “Интергазсерт”, подтверждающий соответствие требованиям “Газпрома”», — рассказал Дмитрий Злобин.

В частности, на новых площадках будут производить устройства для учета, регуляторы давления газы и емкостное оборудование для хранения и транспортировки одоранта — вещества, используемого в качестве примеси к газу для придания ему запаха.

Напомним, на ПМЭФ впервые направилась бизнес-делегация Удмуртии. Представители пяти региональных компаний провели серию B2B-переговоров с потенциальными партнерами из других стран. По словам Александра Бречалова, большинство соглашений на ПМЭФ будут касаться будущей особой экономической зоны «Ижевск».

На ПМЭФ стало известно, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) намерена запустить в Удмуртии «проект по реализации демографических инициатив» и реализовать инвестпроект по строительству второй очереди логистического комплекса в Сарапуле.

Производитель лакокрасочных материалов «Новый дом» в Ижевске, известный по бренду Palizh, запустит на территории ОЭЗ производство сырья для окрашивания промышленных смесей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.

Подробнее о том, какие соглашения Удмуртия подписывает на ПМЭФ, читайте в текстовой трансляции.