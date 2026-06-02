ООО «Арнест Юнирусь»

Бывшее подразделение Unilever в России. Компания работает на российском рынке с 1991 года. Выпускает товары повседневного спроса, такие как чистящие и дезинфицирующие средства «Сиф» и «Доместос», косметику Camay, «Дав», «Бархатные ручки», «Сто рецептов красоты», «Черный жемчуг», «Чистая линия», мороженое «Золотой стандарт», «Магнат», Ekzo, «Русский размах», приправы и продукты под брендом «Кнорр». Под управлением компании — производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

В 2024 году бизнес Unilever в России выкупила группа «Арнест» Алексея Сагала. Сумма сделки оценивалась в 35–40 млрд руб. В марте 2025 года компания сменила название на нынешнее.

Выручка компании по итогам 2025 года выросла на 21% год к году, до 86,1 млрд руб., чистая прибыль снизилась с 7,1 млрд до 1 млрд руб. В компании поясняют, что это связано с возросшими инвестициями в бьюти-направление и портфель брендов.