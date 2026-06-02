Тябутова Елена Юрьевна

Окончила Уральский государственный экономический университет по специальности «экономика и планирование». Профессиональную карьеру начала в 1993 году в компании «Нижневартовскнефтегаз», где работала казначеем. С 2003 года работала главным бухгалтером в компании «Инмарко» (производитель мороженого), а в 2006 году заняла должность финансового директора.

В 2008 году, после приобретения бизнеса «Инмарко» компанией Unilever, была назначена финансовым директором Unilever в России, Украине и Белоруссии, а также возглавила компанию «Инмарко Трейд».

В 2017–2019 годах работала в Алкогольной сибирской группе. В 2021 году вернулась в российское подразделение Unilever на позицию вице-президента по финансам. Курировала сделки по продаже отдельных бизнесов, включая бренды Calve, «Балтимор» и чайное направление. С августа 2022 года возглавила компанию, которая сегодня называется «Арнест ЮниРусь».