На Ставрополье национализированный молзавод и агрофирму не смогли продать за 3,9 млрд рублей

Аукцион по продаже ООО «Пятигорский молочный комбинат» и принадлежащей государству доли в ООО «Агрофирма „Село имени Г. В. Кайшева“» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Соответствующая информация опубликована в ГИС «Торги».

На торги единым лотом были выставлены 100% долей Пятигорского молочного комбината и 40,45% долей агрофирмы. Начальная стоимость актива составляла 3,9 млрд рублей. Размер задатка был установлен на уровне почти 780 млн рублей.

Ранее оба предприятия были обращены в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ. Активы входили в число имущества, изъятого у бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. В 2025 году Никулинский районный суд Москвы передал в федеральную собственность ряд связанных с ним компаний и объектов общей стоимостью около 41,9 млрд рублей.

Пятигорский молочный комбинат считается одним из крупнейших перерабатывающих предприятий молочной отрасли Северного Кавказа. Согласно данным предприятия, его мощности позволяют перерабатывать до 350 тонн молока в сутки. Агрофирма располагает животноводческим комплексом на 1,8 тыс. голов дойного стада.

При этом финансовые результаты компаний в последние годы ухудшились. По данным бухгалтерской отчетности, агрофирма завершила 2025 год с чистым убытком 214,6 млн рублей против прибыли годом ранее. Пятигорский молочный комбинат также показал убыток — 130,4 млн рублей при выручке 5,26 млрд рублей.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты связывают отсутствие заявок как с финансовыми показателями предприятий, так и с высокой стартовой ценой лота. Кроме того, потенциальных инвесторов могла сдержать история национализации актива и связанные с ней юридические риски.

Эксперты не исключают, что для появления спроса государству придется пересмотреть условия продажи, скорректировать стоимость лота или провести предварительное финансовое оздоровление предприятий.

Роман Лаврухин