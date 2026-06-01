Привлекательный актив с прокурорским душком

Пятигорский молочный комбинат» и почти половину долей ООО «Агрофирма “Село имени Г. В. Кайшева”» не смогли продать на торгах по причине отсутствия заявок. Государство рассчитывало выручить за один из крупнейших молочных активов Северного Кавказа почти 3,9 млрд руб. Ранее активы были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры к бывшему председателю правительства Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву. Эксперты считают, что рынок мог счесть стартовую цену завышенной с учетом необходимости последующих инвестиций, роста себестоимости и снижения рентабельности бизнеса. При этом они не исключают интереса к активу со стороны стратегических инвесторов в случае пересмотра цены, изменения параметров лота или снижения воспринимаемых рисков сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Пятигорского молочного комбината Фото: Официальный сайт Пятигорского молочного комбината

Аукцион по продаже 100% долей ООО «Пятигорский молочный комбинат» и принадлежащие государству 40,45% долей долей ООО «Агрофирма “Село имени Г. В. Кайшева”» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги». Начальная стоимость лота составляла 3,9 млрд руб., шаг аукциона — 38,99 млн руб., размер задатка — 779,98 млн руб. При этом остальные 59,55% агрофирмы, согласно «СПАРК-Интерфакс», уже принадлежат Пятигорскому молочному комбинату, поэтому покупатель фактически получал контроль над всей цепочкой — от производства сырого молока до его переработки и реализации готовой продукции.

Реализуемые активы были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры к бывшему председателю правительства Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2025 году Никулинский районный суд Москвы передал в федеральную собственность имущество общей стоимостью около 41,9 млрд руб., включая Пятигорский молочный комбинат, агрофирму «Село имени Г. В. Кайшева», компанию «Насиб» (управляет Пятигорским ипподромом), санаторий «Елизавета — Минеральные Воды» и ряд других активов.

По версии Генпрокуратуры, господин Кайшев, занимая государственные должности, «в условиях конфликта интересов занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц». По версии ведомства, контроль над рядом активов был оформлен на родственников и доверенных лиц для сокрытия фактического владения бизнесом. В рамках отдельного уголовного дела Владимиру Кайшеву предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, краже, вымогательстве и ряде других преступлений. В настоящее время экс-председатель правительства КЧР находится под стражей, дело рассматривается в Минераловодском городском суде.

Формально на торги был выставлен один из крупнейших молочных активов Северного Кавказа. По информации официального сайта предприятия, Пятигорский молочный комбинат способен перерабатывать до 350 тонн молока в сутки, агрофирма располагает животноводческим комплексом на 1,8 тыс. голов дойного стада.

Как следует из бухгалтерской отчетности, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрофирма “Село имени Г. В. Кайшева”» завершила 2025 год с чистым убытком 214,6 млн руб. против прибыли 5,6 млн руб. годом ранее. Выручка общества сократилась с 1,09 млрд до 938 млн руб., но себестоимость выросла до 976 млн руб., впервые превысив доходы от реализации продукции. Пятигорский молочный комбинат показал в 2025 году убыток в размере 130,4 млн руб. при выручке 5,26 млрд руб. Для сравнения: еще в 2023 году предприятие заработало почти 367 млн руб. чистой прибыли. За два года прибыль от продаж сократилась с 496,7 млн руб. до отрицательных 84,5 млн руб. Чистые активы Пятигорского молочного комбината составляли на конец 2025 года около 2,35 млрд руб., агрофирмы — порядка 1,6 млрд руб.

Ухудшение финансовых показателей предприятий могло стать одной из причин отсутствия заявок на аукцион, полагают опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты. «Отсутствие заявок при стартовой цене 3,9 млрд руб. — абсолютно ожидаемый финал. Мы видим классический случай, когда государство пытается реализовать проблемный актив по цене условно здорового бизнеса, ориентируясь не на денежный поток, а на балансовые показатели или собственные ожидания. Рынок голосует рублем, и здесь сошлись сразу несколько факторов, которые сделали сделку практически невозможной»,— говорит кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Малашенко.

По его словам, cовокупный убыток агрофирмы и молкомбината — это уже не временное ухудшение результатов, а кризис доходности. Эксперт считает, что при нынешней стоимости заемного финансирования инвестор вынужден учитывать не только цену покупки, но и будущие расходы на покрытие убытков.

Кроме того, по мнению господина Малашенко, обращение имущества в доход государства по иску Генпрокуратуры и связанные с этим судебные процессы создают для потенциальных покупателей дополнительные риски. Эксперт считает, что при нынешних параметрах продажи круг потенциальных покупателей остается крайне ограниченным.

Для появления реального спроса государству, вероятно, придется либо существенно корректировать цену, либо рассматривать альтернативные варианты реализации актива, включая изменение структуры лота или предварительное финансовое оздоровление предприятий, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев. При этом, по его словам, сам лот нельзя назвать рядовым.

«Вертикально интегрированная структура от производства сырья до переработки потенциально очень привлекательна для рынка. Она позволяет контролировать всю цепочку поставок, снижать издержки и обеспечивать стабильность бизнеса. Такие производственные комплексы могут представлять интерес для крупных агрохолдингов, компаний пищевой промышленности и стратегических инвесторов, заинтересованных в укреплении позиций на региональном рынке»,— говорит господин Толкачев.

По его словам, интерес потенциальных покупателей могла ограничить история изъятия имущества и его связь с делом Владимира Кайшева. Инвесторы, считает эксперт, стремятся получить максимальную определенность относительно будущего режима владения и отсутствия возможных претензий со стороны третьих лиц. Дополнительный интерес к лоту может появиться по мере снижения неопределенности вокруг актива и завершения всех сопутствующих процедур, уверен Сергей Толкачев.

Как считает руководитель направления корпоративных финансов «ФинРиск-Аналитика» Марина Сизова, основная проблема данных предприятий связана не с масштабом бизнеса, а с его эффективностью. «Пятигорский молочный комбинат сохраняет выручку свыше 5 млрд руб., однако рост затрат практически нивелировал финансовый результат, а агрофирма уже столкнулась с ситуацией, когда себестоимость превысила выручку. Вместе с тем говорить о кризисе платежеспособности пока преждевременно: компании сохраняют значительный объем активов и положительную стоимость собственного капитала»,— резюмирует госпожа Сизова.

Роман Лаврухин