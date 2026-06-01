В Новороссийске утвердили перечень разрешенных и запрещенных для купания мест

Первого июня в Новороссийске официально открывается купальный сезон. Он продлится по 15 сентября 2026 года. Соответствующее постановление подписал и.о. главы муниципального образования Александр Гавриков. Документом утверждены списки мест, где купание разрешено и категорически запрещено или опасно для жизни.

Всего на Черноморском побережье в границах города определено восемь официальных пляжей. Среди них — Центральный городской пляж для маломобильных групп населения, «Русское море» в Центральном районе, «Суджукская коса», «Алексино», «Широкая Балка», а также «Южная Озереевка», «Дюрсо» и «Абрау-1».

В «черный список» опасных и запрещенных для купания мест включили участок от рекреационной зоны «Дельфин» до Центрального пляжа, территорию от пляжа «Русское море» до «Суджукской косы», а также оконечность самой Суджукской косы. Под запрет также попали зоны от «Алексино» до «Широкой Балки», далее до пляжей «Южная Озереевка», «Абрау-1» и «Дюрсо».

Особое внимание в документе уделено внутренним водным объектам. Купание категорически запрещено в 27 водоемах, включая озеро Абрау, Глебовское, Неберджаевское, Атакайское и Владимировское водохранилища, а также озера Малый лиман и Соленое (Суджукская лагуна). Администрация предупреждает: эти зоны не оборудованы для отдыха и представляют высокую опасность для жизни.

Наталья Решетняк