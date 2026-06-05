Оман: тихая роскошь Востока

Столица султаната, Маскат, встречает путешественника причудливым рельефом прибрежных скал, обволакивающими ароматами благовоний, затейливыми ажурными орнаментами восточных дворцов. Его длинные извилистые улицы, вьющиеся вдоль побережья, словно сошли со страниц древних арабских сказок «Тысячи и одной ночи».

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Архитектурная доминанта оманской столицы — форт Матрах. Большинство историков полагают, что возвели его во времена господства в регионе португальцев. Сегодня это самая знаменитая панорамная площадка Маската: отсюда открываются вдохновляющие виды на бухту и старый город. Морские прогулки на закате вдоль береговой линии — особое удовольствие: в лучах вечернего солнца линия гор, очертания фортов и символ города — гигантская ладанница — выглядят загадочно и завораживающе.

Атмосферный рынок Матрах — один из старейших в стране. Здесь торгуют серебром и специями, ладаном и финиками, восточными маслами и традиционной одеждой: можно купить, например, абайи, дишдаши, мужские головные уборы кумма, напоминающие тюбетейки, и красочные платки муссар. Торг не просто уместен, а даже ожидаем и, как правило, результативен.

В роскошном отеле Hilton Muscat Al Bandar гостя встречают фирменным оманским кофе: его заваривают с кардамоном, шафраном и лепестками роз, придавая утонченность традиционному ближневосточному напитку. Расположенный в тихой бухте на берегу Оманского залива, в окружении гор Хаджар, этот курортный пляжный отель олицетворяет собой современные представления о восточной роскоши в гостеприимстве. Дворцовые интерьеры в арабском стиле, невозмутимая и доброжелательная предупредительность, простор и приватность, выразительная локальная гастрономия и превосходная европейская кухня, бассейны, частные пляжи и умиротворяющие виды на морскую гладь — здесь путешественник ощущает безмятежность каждой клеткой своего тела.

Наследие султана Кабуса

Мраморные своды внушительного белоснежного дворца, где в 2011 году открылся Королевский оперный театр Маската, ставший первым в регионе Персидского залива,— олицетворение облика нового Омана, где встретились и органично переплелись национальная история, традиционная культура и то, чем гордится западная цивилизация. Королевский оперный театр Маската — первый в регионе Персидского залива — воплощение современной культурной политики Омана. Традиционные арабские музыкальные произведения соседствуют в программе с классическими оперными и балетными шедеврами, составляющими репертуар крупнейших театров мира.

Своим появлением театр обязан султану Кабусу бен Саиду, который получил музыкальное образование, прекрасно играл на органе и очень любил Моцарта.

Оман — абсолютная монархия. Султан Кабус, правивший страной с 1970 по 2020 год, имеет статус едва ли не национального героя. Придя к власти в результате тщательно подготовленного государственного переворота, во время которого не было пролито ни капли крови, султан выслал в Великобританию своего смещенного с трона отца, проводившего крайне консервативную политику, и немедленно приступил к радикальным реформам. Страна досталась правителю в удручающем состоянии: нищее и неграмотное население, неразвитая экономика, отсутствие дорог, инфраструктуры, социальной сферы и системы образования.

Когда султан вступил на престол, в государстве насчитывалось меньше десятка школ. Сегодня их число превышает 1,5 тыс., а занятия во многих идут в две смены.

Султан Кабус, получивший европейское образование в Королевской военной академии в Сандхерсте в Великобритании, вошел в историю страны, проводя политику модернизации и уделяя особое внимание правам женщин, которым отдано несколько портфелей в министерствах, разрешено находиться на дипломатической службе и служить в армии и обеспечен равный с мужчинами уровень заработной платы.

Именно Кабусу женщины Омана признательны за право принимать участие в выборах и право собственности на землю. Местные жители с гордостью проводят сравнения с соседней Саудовской Аравией, отмечая, что в Омане женщинам можно находиться на улице без сопровождения мужчин и садиться за руль, разрешено совместное обучение мальчиков и девочек в начальной школе и высших учебных заведениях. Сегодня эту же линию проводит нынешний правитель страны султан Хейсам бен Тарик Аль Саид, двоюродный брат султана Кабуса.

Элементы вестернизации применяются в Омане очень избирательно. Нравы, по европейским меркам, здесь строги. В страну официально запрещен ввоз материалов эротического свойства, включая любую печатную и видеопродукцию. Размытость формулировки позволяет властям при желании трактовать норму произвольно и на свое усмотрение. За поцелуи в общественных местах запросто можно получить очень сердитую публичную отповедь, а то и оплеуху. Гиды, сотрудничающие с офисом по туризму Маската, предупреждают об этом своих подопечных и призывают воздерживаться от прилюдных проявлений нежности. Единственное мусульманское культовое сооружение, куда разрешен вход туристам,— Большая мечеть султана Кабуса. Главный ее зал вмещает более 6,5 тыс. верующих. Впечатляющая деталь — рукотворный ковер площадью около 4343 кв. м, на создание которого у иранских мастериц ушло четыре года.

Древняя столица и рассвет в Зеленых горах

Чуть меньше трех часов езды на машине отделяют Маскат от древней столицы султаната — Низвы. Главным городом Омана Низва была в VI–VII веках и считается важным духовным центром страны, колыбелью ислама. Путешественника встречает квинтэссенция оманской старины: лабиринт узких улочек, мечети, крепость XVII века с башней, с высоты которой открываются виды на город, финиковые рощи и горный массив Аль-Хаджар.

Главный туристический магнит и средоточие городской жизни — оживленный местный рынок в Старом городе: в воздухе пряные ароматы кофе и специй смешиваются с терпкими нотами ладана, затейливые серебряные украшения продают на вес, а главный кондитерский деликатес, халву, сервируют в керамических тарелках с узорами. Особый колорит царит на скотном рынке, где продают коз, овец и телят и по пятницам проходят шумные и азартные торги.

На лавры самого атмосферного замка Омана заслуженно претендует замок Джабрин, расположенный поблизости от города Бахла. Горделив силуэт крепости, возведенной в 1670 году при правлении султана Бильараба бин Султана, известного просветителя и мецената. Дворец служил правителю не только как место отдыха, но и как пространство для светских приемов и интеллектуальных бесед. Интерьеры, предметы обстановки, великолепные потолочные росписи прекрасно сохранились, а самым впечатляющим считается «зал Солнца и Луны».

Не всякий путешественник дерзнет отправиться в горные районы страны, предпочитая нежиться на морском берегу и осматривать столичные достопримечательности. Наградой более любознательным становятся головокружительно прекрасные пейзажи горных массивов и долин, а пустыня играет десятками удивительных оттенков — особенно на рассвете и в закатные часы, когда на глазах изумленного зрителя творится визуальная алхимия.

Индустрия гостеприимства готова продемонстрировать вам не менее удивительные открытия. В их числе курортный комплекс Anantara Al Jabal Al Akhdar, воплощение оазиса вдали от мегаполисов и границ. Как и подобает настоящему сокровищу, отель удален от проторенных троп, но проделанный путь вознаграждает сполна. Рассвет с видом на Зеленые горы, в честь которых назван курорт,— настоящее пиршество для глаз. В интерьеры вилл искусно вплетены и современные арт-объекты, и артефакты в этническом ключе, в которых звучит историческое и культурное наследие Омана. Все элементы комфорта на высшем уровне: спа-центр, инфинити-бассейн с видом на горы, занятия йогой, три ресторана и кафе с кофе, чаем и закусками, и даже вертолетная площадка.

Природный феномен Омана — вади. Эти водоемы могут представлять собой каньоны, выточенные в скалах, или пещеры с водопадами. В некоторых вади обитают рыбки гарра-руфа, и это значит, что купание предполагает еще и пилинг пяток. Многие вади султаната получили статус природных парков. В числе самых популярных Вади Бани Халид, Вади Шааб и Вади Тиви. Примечательно, что в силу природных особенностей вади, несмотря на сравнительно небольшую глубину и объемы, вода в них остается прохладной даже в самый изнуряющий зной, поэтому в выходные сюда часто приезжают жители окрестных городов.

Затерянные в скалах

В скалистых ущельях, вдали от асфальтированных трасс и туристических маршрутов, затерялись живописные традиционные деревни — подчас с драматичной историей, достойной приключенческих романов. Приземистые старинные постройки, извилистые улочки, ступеньки, высеченные прямо в скале, канатная дорога, по которой в деревню передают продукты и отправляют багаж в местный отель туристы, ищущие необычных ощущений,— крохотная деревушка Сувгра спряталась в горах в мухафазе ад-Дахилия.

Здесь едва насчитаешь дюжину домиков, самые древние из которых высечены в скалах еще несколько столетий назад — история поселения насчитывает почти половину тысячелетия. Изначально Сувгра стала местом ссылки, но сегодня потомки основателей не спешат покидать деревню: разнообразие в их жизнь вносят туристы, которые приезжают небольшими группами, чтобы спуститься в ущелье по каменным ступенькам без перил и выпить кофе с кардамоном и финиками из расписных маленьких пиал в гостях у местных жителей, расспрашивая поселенцев, как разводить коз и вести хозяйство в горной глуши.

Салала: родина ладана и цветущая пустыня

В провинции Дофар, на юге султаната, у границы с Йеменом, путешественника встречает неожиданная Аравия, готовая наполнить путешествие обилием красок, вкусов и ароматов. Именно здесь произрастают деревья, подарившие миру самый знаменитый сорт ладана. Самый качественный сорт ладана родом из Салалы называется ходжари (Hougary/ Hojari). Драгоценную смолу собирают вручную, надрезая древесную кору и срезая упругие душистые капли.

Природа изумляет разнообразием: раскидистые баобабы, пышные банановые кущи, нежные пустынные розы, сочная зелень холмов контрастируют с «марсианскими» пейзажами: раскаленные черные камни, красно-коричневый песок и ни былинки вокруг. За природные трансформации отвечает ветер: муссон хариф прилетает в июне и остается до сентября, принося с собой целительную влагу, питающую местную растительность.

В регионе активно развивается пляжный отдых, на побережье строятся фешенебельные курортные комплексы. В числе флагманов отель Alila Hinu Bay: территория курорта раскинулась между Аравийским морем и горами Дофар вдали от цивилизации. Тишину нарушают лишь пение птиц и шум волны, номера и виллы смотрят на море, горы и пустыню, инфраструктура предвосхищает желания: два ресторана, частные пляжи, бассейны, включая открытый с соленой водой, а также спа-центр, фитнес и теннисные корты. Уединение — один из главных видов роскоши в современном мире — звучит в унисон с комфортом, а понятие «нега» обретает осязаемый аравийский колорит.

Оман: самобытный характер и перекресток культур

Стремление Омана сохранить свою историческую и культурную самобытность как нельзя лучше характеризует архитектурный ландшафт страны, где нет ни одного небоскреба и преобладает традиционная архитектура. Отсутствие вертикальной застройки — один из основополагающих принципов государственной градостроительной политики, и визуальный облик Омана представляет собой впечатляющий контраст эффектным асимметричным высоткам, построенным по проектам западных архитектурных бюро в соседних ОАЭ.

Массовый туризм в Омане активно развивается. В 2025 году султанат увеличил безвизовое пребывание для граждан РФ с 14 до 30 дней, а Маскат связывают с российской столицей регулярные рейсы авиакомпании Oman Air. Оптимальным временем для поездки считается период с ноября по апрель, когда спадает жара.

В старинный город Низва, живописный оазис Вади Бани Халид и поселения бедуинов туристов возят не привычные туристические автобусы, а частные гиды на собственных джипах, что фактически превращает экскурсию в авторский тур индивидуальной сборки. Эрудированные и обходительные личные гиды проявляют внимание, чуткость и гибкость, позволяя путешественникам знакомиться с достопримечательностями в комфортном для себя темпе. Тут не принято поторапливать гостя, кивая на циферблат и намекая на необходимость укладываться в расписание.

Для руководства страны Оман будущего — это перекресток культур, где не спорят между собой, а взаимно обогащают друг друга восточные и западные ценности.

Галина Столярова