Пятая юбилейная

«Твердые знаки» от издания «Коммерсантъ-Удмуртия» вручили в пятый раз. Юбилейная бизнес-премия собрала представителей компаний и предпринимателей, работающих в самых разных отраслях экономики. Эксперты оценивали проекты бизнеса в девяти номинациях: от импортозамещения до сервисных решений, от внедрения цифровых технологий до развития социальной ответственности. Торжественная церемония награждения бизнес-премии состоялась 21 мая в День предпринимателя в банкетном зале «Бородинский». В этот же день 20-летие праздновал и холдинг Centre digital & media, в состав которого входит «Коммерсантъ-Удмуртия».

Перед началом мероприятия все гости получили возможность получше узнать друг друга, обменяться контактами, рассказать о своем бизнесе и в перспективе наладить партнерские отношения. Этому способствовала своего рода деловая игра, в которую участники мероприятия активно включились. А еще сладкие угощения от компании «Конфетка», поданные к прохладительным напиткам. Живое общение и налаживание новых связей позволили церемонию сделать еще более полезным событием для бизнеса. А еще самые активные в наработке новых контактов в конце вечера получили приятные подарки от партнеров премии.

Церемония награждения в этом году проходила под лозунгом «В кругу доверия». Выбранную тему вечера объяснила в приветственной речи директор холдинга Centre digital & media Анастасия Власова:

«Самое важное в любых отношениях — это доверие. В бизнесе доверие особенно ценно. Его непросто заслужить в мире. Но если вам удалось выстроить такой уровень доверия с партнерами и клиентами, что вы становитесь с ними единомышленниками — это большой успех. Наш сегодняшний вечер мы назвали “В кругу доверия“. Здесь присутствуют представители действительно успешного бизнеса. Многие друг друга знают. Кто-то познакомился и обменялся контактами во время защиты проектов на премии “Твердые знаки“. Давайте выстраивать эти взаимоотношения, создавать доверие внутри нашего коммьюнити деятельных людей, умеющих мечтать и достигать цели. Компании, вошедшие в этот круг, могут доверять друг другу. Это первый шаг к устойчивому партнерству»,— отметила Анастасия Власова.

Председатель экспертного совета, директор Centre digital & media Анастасия Власова

Другой важной особенностью вечера стало совмещение сразу трех событий: пятой юбилейной бизнес-премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ-Удмуртия», Дня предпринимателя и 20-летия холдинга Centre digital & media.

Уже в пятый раз победители премии «Твердые знаки» определялись по итогам голосования экспертов из разных отраслей. В состав жюри входили представители органов власти, бизнеса, общественности и организаторов премии — редакции издания «Коммерсантъ-Удмуртия» и холдинга Centre digital & media. Как и раньше, прошедшие в финал компании в этом году очно презентовали свои проекты и отвечали на вопросы экспертов.

Фотогалерея О том, как прошла церемония и кого отметили «твердым знаком» — в фотогалерее Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Всего на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» было вручено 18 статуэток Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В начале мероприятия состоялся нетворкинг с заданиями между участниками, экспертами и гостями Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Ожидание всех участников мероприятия перед началом премии в банкетном зале «Бородинский» Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Ведущие церемонии награждения победителей бизнес-премии «Твердые знаки—2026» Павел Александров и Мария Андрианова Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Гости и участники на бизнес-премии «Твердые знаки» Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Бизнес-премия «Твердые знаки» Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Участники мероприятия Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ После сбора всех участников гости поднялись на второй этаж банкетного зала на официальную часть мероприятия Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Председатель экспертного совета, директор Centre digital & media Анастасия Власова на открытии мероприятия выступила с речью Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Номинация — «Бизнесу добавили масштаба» Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Победителя объявлял директор Корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Победу одержал пивоваренный завод «Пинта» с проектом запуска линии безалкогольных напитков, на фото директор предприятия Анастасия Мазикова Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Номинация — «Российский ответ – импортозамещение с гарантией качества», победителя объявлял региональный директор банка ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ В этой номинации выиграл проект технологии передачи солнечного света через световоды предприятия «Соларжи», на фото руководитель компании Алексей Стерхов Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ По случаю пятилетия «твердым знаком» отметили и ПСБ: все эти годы организация поддерживала премию, Игорь Кудрявцев входил в экспертный совет Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Номинация — «Эффективный сервис B2B» Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Заветный конверт с победителями в этой номинации открывал управляющий фитнес-клуба «Интэнс» Михаил Зубков Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Свой «твердый знак» забрала компания Sellers с экосистемой для продавцов на маркетплейсах Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Также победную статуэтку забрала директор по развитию «ИжЛазерСтрой» Снежана Якимова с проектом о повышении производственных мощностей компании Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Гости и участники церемонии Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ На мероприятии организовали фирменную фотозону Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Одна из активностей премии — капсула времени «Ъ-Удмуртия» с пожеланиями предпринимателей. Ее запечатали на пять лет Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Следующая номинация — «Качественный сервис в B2C-секторе» Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Награждал победителей основатель и директор компании «Кухонные Системы» Дмитрий Жуйков Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ В числе победителей — мультиспортивный комплекс «Лувр спорта», на фото директор по развитию центра Татьяна Першина Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ И фитнес-клуб нового формата «Интэнс», на фото — управляющий клуба Михаил Зубков, его сопровождала Лилия Кудрявцева Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Номинация — «Цифровые и ИИ-решения, инновации в действии», приз победителю вручала директор сети салонов «Модный папа» Мария Коробейникова Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Верх здесь взяла компания «Мой кассир», показавшая комплекс автоматизации для пекарен и ритейла, на фото — гендиректор компании Дмитрий Стаханов Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Также во время перерывов гости могли насладиться тайским массажем Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Слева направо: представитель центра ритуальных услуг «Комфорт» Марина Володина, директор по спецпроектам Centre digital & media Алексей Алыпов и основатель и директор компании «Комфорт» Евгения Злобина Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Приз победителю в номинации «Предпринимательство с социальной миссией» вручала управляющая федеральной сети СПА Сабай в Ижевске Варвара Кокорина Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Участники номинации в ожидании победителя Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Победители номинаций «Туристический магнит региона» — ретропоезд «Чайковский экспресс» — Мария Созыкина и «Предпринимательство с социальной миссией» — сеть центров раннего плавания «Бухта Барахта» и ее основатель Наталья Енгалычева Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Победитель в номинации «Лучший социальный проект в повестке ESG» — застройщик «Железно» с проектом спортивной площадки «Точка 895» в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Слева направо: директор музея Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) Дарья Козлова, победитель в номинации «Лучший социальный проект в повестке ESG» — специалист по работе с молодежью первичной профсоюзной организации заводы Татьяна Ларина с коллективным договором от СЭГЗ и руководитель кондитерской «Эклер» Эльмира Нуриева Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Номинация — «Агростандарт Удмуртии» Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Победителем стал «Парк-Гарден» с проектом по прививке хвойных сортовых растений, на фото — представитель компании Алена Зуева Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Коммерческий директор «Коммерсантъ-Удмуртия» Светлана Филатова и главный редактор издания Евгений Щепелев награждают победителей в номинации «Выбор "Коммерсантъ-Удмуртия"» Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Одни из победителей номинации — постановка незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора» от Сбера Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Свой «твердый знак» получила ремесленная пекарня «Белотурка» и ее бренд-менеджер Гульназ Гильмуллина Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Еще один победитель номинации — ресторан демократичных цен «Пушка» и его операционный директор—руководитель отдела маркетинга Мария Бердникова Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Свой твердый знак также забрали усадьбы «Ламповые Ивы» с банными программами, на фото — основательница комплекса Анастасия Кислухина и ее сопровождающая Наталья Засиняева Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Последний победитель в номинации «Выбор “Коммерсантъ-Удмуртия”» — проект нового микрорайона «Город-парк» от застройщика «Талан» и группы компаний «Острова», на фото — маркетолог «Островов» Наталья Фрейберг Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ После окончания церемонии награждения официанты вынесли торт в стилистике «Твердых знаков» Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Первый нарезанный кусок торта ознаменовал конец торжественной части церемонии Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Команда организаторов бизнес-премии Директор Корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев принимал участие в оценке проектов участников премии и поприветствовал финалистов на церемонии вручения. В кулуарах он оценил важность подобных мероприятий:

«Корпорация развития Удмуртской Республики работает с разными компаниями, и для меня стало открытием увидеть новые лица. Конечно, есть и те, с кем мы сотрудничаем давно, но новые участники вдохновляют и добавляют энергии. Сегодня мы неоднократно подчеркивали, что участие в премии “Твердые знаки“ — это возможность для компании продемонстрировать свой статус и достижения, быть в медиаполе. Звание победителя, безусловно, приносит дополнительные преимущества. Оно важно как при заключении контрактов, где требуется подтверждение опыта, так и для повышения лояльности клиентов. “Твердые знаки“ — это премия, которая не куплена, и создана, чтобы подтверждать статус бизнеса, который у нас работает. “Коммерсантъ-Удмуртия“ выступает как авторитетный источник деловой информации. И я благодарен за плодотворное сотрудничество с холдингом Centre digital & media и всеми его медиаресурсами».

Итак, победителями в девяти номинациях премии «Твердые знаки» стали:

Победителям вручили статуэтки в виде «Ъ», подарочные сертификаты от «Файбер клиник», банка «Уралсиб», сети клиник «Небо», сети салонов «Наши цветы», компании «Шеф, сезон» и ЛВЗ «Глазовский». Все финалисты получили подарки от партнеров премии: ювелирного бренда «ЭПЛ Даймонд», сети СПА Sabai, компании «Комфорт», кондитерской «Эклер», сети магазинов «Модный папа», садового центра «Любимый» и ремесленной пекарни «Белотурка». Обилие презентов от компаний, решивших поддержать премию, порой просто не умещалось в руках номинантов, так что приходилось звать на помощь коллег.

Ирина Наговицына, сооснователь и директор компании Sellers, победитель в номинации «Эффективный сервис B2B»:

«Мы были очень рады получить награду. Мы долго готовились и старались показать, как наш бизнес способствует развитию экономики Удмуртии. На защите это удалось. Выйти в финал уже было победой. Во время защиты нам задали много вопросов, и мы с удовольствием на них ответили. У нас было всего три минуты, и мы хотели донести до экспертов, какую пользу приносят наши услуги. Мы очень счастливы. Благодарим организаторов за то, что они замечают наш бизнес и вручают такие премии. Для нас это очень важно. Мы победили благодаря усилиям всей команды, которая помогала нам весь год. Мы создали нашу экосистему, через которую проходят тысячи клиентов из разных регионов России».

Партнер номинации — фитнес-центр «Интэнс» — подарил победителям фирменный мерч и всем номинантам сертификаты на услуги. Отдельный приз в этой номинации вручила ассоциация «Женщины бизнеса».

Мария Созыкина, руководитель ретропоезда «Чайковский экспресс» и «Купеческий экспресс», победитель в номинации «Туристический магнит региона»:

«Мы очень любим наш проект, вкладываем в него душу и сердце. На каждом рейсе задействовано больше 50 человек. Ретропоезд ходит всего несколько раз в квартал, но каждый выезд — особенный. Классно, что наш проект настолько востребован, что места разбираются буквально в течение месяца за полгода до рейса. И сейчас на июль уже мест практически нет. Приглашаем всех путешествовать на ретропоездах. Давайте любить республику и развивать внутренний туризм вместе с нами».

Редакция в номинации «Выбор “Коммерсантъ-Удмуртия”» отметила пять проектов:

Застройщик «Талан» и группа компаний «Острова», совместное освоение территории и строительство нового жилого района «Город-парк».

Сбербанк, постановка незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора» в Ижевске.

Ремесленная пекарня «Белотурка», доступный ремесленный хлеб и сохранение культурного наследия Удмуртии.

Ресторан демократичных цен «Пушка», открытие первого ресторана в Ижевске с меню по фиксированной цене.

«Ламповые Ивы», открытие и запуск усадьбы с банными программами для женщин.

Главный редактор издания «Коммерсантъ-Удмуртия» Евгений Щепелев:

«В этом году мы празднуем юбилей — это пятые “Твердые знаки”, которые проводит “Коммерсантъ” в Удмуртии. В первую очередь, хочу поблагодарить команду за сотни часов, вложенные в организацию премии, и за те бессоные ночи, в которые редколлегия “отрабатывала” мероприятие, чтобы удержать и, не побоюсь слова, повысить планку мероприятия. Отдельное спасибо участникам, экспертам и партнерам, без которых премии и вовсе бы не существовало. Каждый проект — это личная история предпринимателя, чьи глаза не боятся и руки делают. Это главная причина, почему мы проводим “Твердые знаки” и, забегая вперед, проведем и в следующем году, когда “Коммерсанту” в Удмуртии стукнет 10 лет — дать возможность бизнесменам заявить о себе и своих проектах. И как показывает практика, мы с этой задачей справляемся».

Банк ПСБ поддерживает проведение бизнес-премии «Твердые знаки» с первого года ее существования. Региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев ежегодно участвует в оценке проектов, заявленных на конкурс:

«Как я ощущаю эту премию спустя пять лет? Это путь от удивления до восторга. Премия показывает лучшие качества бизнеса Удмуртии, это знак высокого уровня. Она отмечает успех тех инициатив, с которыми компании приходят на рынок в непростое время. Здорово, что она развивается. Для меня как представителя банка, работающего с бизнесом, это возможность сверить часы, встретиться с предпринимателями, пообщаться, чтобы понять, туда ли мы движемся. С точки зрения предпринимателей, премия — это драйвер. Это люди, полные решимости, смелости и романтики. Они социально ответственны и готовы к постоянному развитию. Каждый год предприниматель, заявляющий на премию, оглядывается назад и стремится выглядеть лучше. Это планка, которая постоянно поднимается, и каждый уровень дается все сложнее не только организаторам и жюри, но и самим конкурсантам. Желаю дальнейших успехов и развития “Твердым знакам“».

Центр ритуальных услуг «Комфорт» в прошлом году стал победителем «Твердых знаков» в одной из номинаций, а в этом году решил стать партнером премии. Директор компании Евгения Злобина вошла в состав жюри и поделилась ощущениями от новой роли:

«Оказалось, что оценивать чужие проекты сложнее, чем презентовать собственный. Потому что когда сам представляешь свою компанию, свои достижения, ты знаешь о них все, так что говорить легче. Когда я была в жюри, мне было настолько тяжело, потому что я бы на самом деле наградила все проекты. Каждый достоин награды в первую очередь за то, что он вообще осмелился о себе заявить. Когда ты выбираешь, кто станет победителем, это значительно трепетнее, ответственнее, сложнее. Такие премии важны для республики, чтобы люди знали о том, что делает бизнес. И очень здорово, что “Коммерсантъ-Удмуртия“ и холдинг Centre digital & media проводят такие крутые мероприятия, когда каждый предприниматель может заявить о себе. Я поздравляю Анастасию Сергеевну с двадцатилетием компании, с пятилетием “Твердых знаков“. Продолжайте в том же духе, поддерживайте предпринимателей. Вы даете такой допинг для того, чтобы мы шли дальше. Вы дарите нам крылья за спиной, которые позволяют нам творить, вдохновлять и быть примером для тех, кто еще боится выйти на публику».

Премия «Твердые знаки» переходит на новый уровень. У наград бывает разная судьба. История одних заканчивается в момент, когда человек получает статуэтку и ставит ее на полку. «Твердые знаки» задуманы иначе. И с этого юбилейного года они будут работать каждый день: на сайте, в меню, в прайсе, в витрине, в разговоре с клиентом. Каждый участник, финалист и победитель премии получит цифровой пакет, который позволит использовать «Твердый знак» в своем коммерческом предложении. Он выдается не всем подряд, у него есть уровни и срок действия (1 год), будет создан реестр с QR-проверкой. Знак подтверждает участие и экспертную оценку, но не является государственной сертификацией.

В рамках церемонии прошли конкурсы и викторины с розыгрышами призов от партнеров премии — компании «Кухонные системы» и ЛВЗ «Глазовский». Работали фуршетная зона и тематические площадки, в частности гостям мероприятия предложили тайский массаж от сети салонов СПА Sabai. Пожелания на будущее поместили в капсулу времени, изготовленную в виде увеличенной копии статуэтки «Твердых знаков». Ее вскроют через пять лет.

Вручение наград плавно перетекло в празднование 20-летия Centre digital & media. Поздравления, теплые слова и подарки принимала директор компании Анастасия Власова и вся команда организаторов. Вечер завершился праздничным тортом с логотипом премии, изготовленный кондитерской «Эклер», и неформальным общением.

Следующие «Твердые знаки» пройдут в год десятилетия издания «Коммерсантъ-Удмуртия». Для бизнеса, который не участвовал еще в премии или пока не получившего заветную статуэтку, будет отличный шанс представить свои достижения по итогам 2026 года, чтобы побороться за награду и признание экспертов.

Коммерческий директор «Коммерсантъ-Удмуртия» Светлана Филатова:

«“Коммерсантъ-Удмуртия” и премия “Твердые знаки” стали уникальной площадкой, где встречаются бизнес, власть и общественность. Те, кто производят продукты, те, кто их продвигает, кто оказывает поддержку в развитии. Мне очень нравится история, когда победители и финалисты прошлых лет, получая импульс к развитию, сами становятся экспертами премии или оказывают поддержку в ее проведении. То есть они понимают важность и значимость премии для бизнес-сообщества. Я поздравляю всех победителей юбилейного сезона, благодарю участников и партнеров премии, каждый из которых вложил частичку себя в создание этой атмосферы содружества, партнерства и доверия. Ваше участие вдохновляет нас, организаторов, вкладывать еще больше энергии в развитие “Твердых знаков” и придумывать новые проекты, работающие на продвижение компаний республики».