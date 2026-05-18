Детский бассейн «Бухта Барахта» защитили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Детский бассейн «Бухта Барахта», оказывающий услуги профессионального детского плавания, включая гидрореабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, представили на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. В номинации «Предпринимательство с социальной миссией» с проектом выступила представитель компании Наталья Енгалычева.

Наталья Енгалычева

«У нас бассейны для детей в возрасте от двух месяцев до 12 лет. По статистике, 2 из 10 детей рождаются здоровыми. Плавание — единственный вид спорта, которым могут заниматься дети до трех лет. Этот вид спорта укрепляет иммунитет, тренирует мозг, гидрореабилитация дает колоссальные результаты»,— рассказывает спикер.

Бассейн «Бухта Барахта» работает с октября 2016 года и имеет два центра в Ижевске. До этого в Удмуртии не было теплых бассейнов для гидрореабилитации особенных детей. В центре проводятся индивидуальные и групповые занятия, возможно свободное семейное плавание, а также оказываются услуги логопеда, нейропсихолога, используется техника расслабления WATSU в воде. Все тренеры имеют сертификаты минспорта Удмуртии.

За 9,5 лет работы проведено более 400 тыс. тренировок, из них около 70 тыс. — для детей с ограниченными возможностями здоровья. С открытия в компании действует благотворительный проект «Добро в Бухте» — бесплатные занятия для детей-инвалидов.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.