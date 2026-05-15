Новый жилой район «Город-парк» представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Проект комплексной застройки на границе Ижевска и поселка Октябрьский представили на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Бизнесу добавили масштаба». Подробнее о совместном строительстве нового жилого района «Город-парк» рассказали гендиректор федерального застройщика «Талан» Ионстантин Макаров и руководитель направления аналитики ГК «Острова» Илья Семакин.

«Проект будет вмещать 13 домов. Представлены объекты социальной и коммерческой инфраструктуры,— рассказывает господин Макаров.— Если говорить по количественному наполнению, 7,3 тыс. человек смогут приобрести отдельную жилплощадь».

В 2025 году было получено разрешение на строительство. По словам спикера, строительство первого дома планируют завершить к 2027 году. Общая площадь общественных пространств комплекса — более 6,2 га. Это больше, чем парк Горького или Центральная площадь, поясняет Константин Макаров. По словам господина Семакина, вложения компаний в проект составляют 24,7 млрд руб.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.