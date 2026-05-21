Эксперты оценили ремесленную пекарню «Белотурка» на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Компания «Хлебные истории» представила ижевскую ремесленную пекарню «Белотурка» в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Проект, сочетающий коммерческую деятельность с культурно-просветительской функцией, попал в номинацию «Предпринимательство с социальной миссией». О нем экспертному совету рассказала бренд-менеджер компании Гульназ Гильмуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гульназ Гильмуллина Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов Следующая фотография 1 / 2 Гульназ Гильмуллина Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов

«В нашей пекарне встречаются старинные рецепты и технологии <...> Мы используем только натуральные ингредиенты. На сегодняшний день ремесленный хлеб довольно дорогой. Мы делаем его доступнее. Кроме того, утрачена культура его потребления. Многие жители Ижевска не знают историю города и нашего региона»,— сказала она.

Формат пекарни погружает в историю Ижевска и хлебопечения в Удмуртии. Проект стартовал в конце 2025 года. В его создание было вложено 80 млн руб. Ежедневный поток чеков — от 450 до 580 в будни и от 850 до 990 в выходные дни. За все время также было проведено 27 бесплатных просветительских экскурсий по знакомству гостей с культурой хлебопечения в регионе. В команде проекта — 60 человек.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.