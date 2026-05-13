«Люди — главная ценность»

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) представил коллективный договор между организацией и профсоюзом на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. О проекте в номинации «Предпринимательство с социальной миссией» рассказала специалист по работе с молодежью первичной профсоюзной организации заводы Татьяна Ларина.

Коллективный договор СЭГЗ уже в пятый раз подряд признается лучшим среди организаций Удмуртии со штатом более 1 тыс. работников, рассказала во время очной защиты Татьяна Ларина. По ее словам, на реализацию социальных программ в 2025 году предприятие направило более 220 млн руб. Меры поддержки затронули 4,5 тыс. сотрудников и около 2,5 тыс. ветеранов завода.

Коллективный договор — соглашение между организацией и профсоюзом, в котором прописаны условия труда и социальной поддержки работников и ветеранов СЭГЗ. Среди мер поддержки — поездки в санатории-профилактории, бесплатные путевки на море и скидки на детские смены в лагерях.

Главная ценность СЭГЗ — люди. Это постулат, прописанный в одном из первых пунктов коллективного договора, отметила госпожа Ларина. «Когда ТК РФ прописывает основные моменты, которые работодатель обязуется вам предоставить, коллективный договор содержит все социальные гарантии. Кроме того, в нем прописаны все положения “сверх” трудового законодательства — норма рабочего времени, точные сроки выплаты зарплаты и размер ее индексации а также льготы и гарантии для молодых специалистов. Так, рабочие сразу после окончания учебы гарантированно знают, что им положена выплата “подъемных” или компенсация при оплате жилья, если работник приезжий»,— пояснила представитель СЭГЗ.

По коллективному договору, минимальный размер зарплаты на предприятии за последние два года увеличился на 33% — с 30 до 40 тыс. руб. Средний доход работника вырос на 11%, до 113,6 тыс. руб. Эффективность договора подтверждается притоком новых кадров на предприятие, добавила она.

Ежегодно возникает необходимость в улучшении социально-экономических отношений в коллективе предприятия, поэтому договор постоянно обновляется, отметила Татьяна Ларина. Экспертный совет назвал важным кейс СЭГЗ с точки зрения социального ориентирования и инвестиций в людей.

«Ъ-Удмуртия» проводит региональную бизнес-премию «Твердые знаки» в пятый раз. Компании, работающие в республике, представляют свои проекты в девяти номинациях. 29-30 апреля прошел этап очной защиты. Был заявлен 51 проект. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут наибольшее количество баллов. Лучших озвучат на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске.