«ИжЛазерСтрой» представил лазерное оборудование на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Проект о повышении производственных мощностей представила компания «ИжЛазерСтрой» на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Эффективный сервис с B2B». Об идее разработки рассказала директор по развитию организации Снежана Якимова.

Фото: Мария Бакланова

«В 2025 году мы внедрили в производство современное оборудование — лазерные станки с 6 кВт, которые с точностью до 30 мм позволяют резать металл, а также лазерный станок на 3 кВт — режет металл до 16 мм. Мы приобрели гибочный станок, труборез, аппарат лазерной сварки и чистки металла. Сейчас идет много запросов от партнеров, чтобы защитить металлоконструкции от коррозии, а для этого их надо очистить лазерной чисткой. Проект был реализован за полгода. За это время мы улучшили качество наших изделий и сократили затраты на логистику — так мы 40 т металла отдаем на объект в течении двух недель»,— отметила спикер.

На реализацию проекта было привлечено 10 млн руб. собственных средств. Проект рассчитан на предприятия и организации, заинтересованные в высокоточной обработке металла и в качественных или сложных металлоконструкциях. Компания выполняет полный цикл работ — от точечной резки металла любой сложности до возведения промышленных и коммерческих сооружений под ключ. Внедрение станков повышает точность обработки, снижает производственные издержки и доли ручного труда.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.