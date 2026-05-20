Эксперты оценили ретропоезд «Чайковский экспресс» на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Ретропоезда «Чайковский экспресс» и «Купеческий экспресс» по направлениям из Ижевска в Воткинск и Сарапул соответственно представили в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Туристический магнит региона». О нем экспертному совету рассказала руководитель проекта Мария Созыкина.

«Музыка великого композитора Петра Чайковского звучит в разных уголках мира каждые пять минут. Его имя неразрывно связано с Удмуртией. В 2025 году мы грандиозно отметили 185-летие со дня рождения композитора. Значимость Петра Чайковского стала отправной точкой для создания маршрута в Воткинск»,— рассказала госпожа Созыкина.

За 2025-2026 годы по маршрутам «Чайковский экспресс» и «Купеческий экспресса» был организован 71 рейс. Общее количество туристов — 8,2 тыс. человек, в их числе гости из восьми регионов страны и девяти стран. Чистая прибыль проекта за указанный период составила 2,4 млн руб. При организации одного выезда в Сарапул задействуют 70 человек, в Воткинск — 90.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.