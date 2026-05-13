Усадьбу «Ламповые ивы» представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Усадьбу «Ламповые ивы» в пригороде Ижевска презентовали в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Качественный сервис B2C». О проекте экспертному совету рассказала основательница комплекса Анастасия Кислухина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основательница комплекса Анастасия Кислухина Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова Следующая фотография 1 / 3 Основательница комплекса Анастасия Кислухина Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

«В нашем регионе не так много бань с качественным сервисом. В премиальном сегменте, где мы работаем, их практически нет. Средняя стоимость нашей программы — 65 тыс. руб. В нее включено питание, полотенца, халаты и др. Клиент не нуждается в дополнительных вещах. С порога гостей встречают пармастерицы. Мы находимся в 15 минутах от города. Если гости прилетают из других городов, то мы предоставляем трансфер. У нас можно разместиться на ночь»,— отметила госпожа Кислухина.

Анастасия Кислухина рассказала жюри об особенностях различных программ комплекса и отличиях от конкурентов. На подготовку усадьбы для одного гостя уходят до 12 часов. Проект «Ламповые ивы» реализуется с марта 2024 года. В комплекс вложено 25 млн руб. Всего с момента открытия обслужено более 400 гостей. Основательница указывает на стабильный рост выручки на 15% в год. Штат состоит из пяти работников, в их числе пармастерицы, администраторы и специалист по обслуживанию пространства.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.