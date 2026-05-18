Площадку «Точка 895» в честь Александра Овечкина показали на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Спортивную площадку «Точка 895» в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина в ижевском жилом комплексе «ZNAK» (застройщик «Железно») презентовали в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Лучший социальный проект в повестке ESG». О проекте экспертному совету рассказал руководитель отдела сервисной компании «Азбука» Алексей Ткаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ткаченко

Фото: Алексей Филинов Алексей Ткаченко

Фото: Алексей Филинов

«Мы построили многофункциональный спорткомплекс, который сегодня оказывает огромное содействие активному образу жизни жителей <...> Сейчас существует колоссальный запрос на комфортную городскую среду и, желательно, поближе к дому. Развивается тренд на здоровый образ жизни, активное долголетие и на то, чтобы оставаться “всегда в движении”»,— объясняет господин Ткаченко.

Алексей Ткаченко добавил, что на объекте обустроено футбольное поле. На нем можно заниматься волейболом, баскетболом, теннисом. Есть уличная тренажерная зона, теплые раздевалки и санузлы. Зимой объект превращается в ледовую арену 30x60 м как для хоккея, так и для массовых катаний. Спортивную площадку строили с апреля по ноябрь 2025-го. В реализации проекта участвовало 30 человек.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.