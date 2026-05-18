Незавершенную оперу Петра Чайковского «Мандрагора» представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Незавершенную оперу П. И. Чайковского «Мандрагора», дописанную с помощью нейросетей от Сбера, представили в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Лучший социальный проект в повестке ESG». Подробнее экспертному совету рассказала руководитель направления по коммуникациям и событийным проектам удмуртского отделения Сбера Екатерина Кочурова.

Фото: Алексей Филинов

«Петр Ильич Чайковский не дописал 11 оперу. Его друг биолог Сергей Рачинский предложил ему интересную историю о мандрагоре — волшебном цветке, волшебном корне. Совместно они начали создавать оперу, но не завершили ее. В честь 185-летия композитора Сбер решил ее воссоздать»,— рассказывает Екатерина Кочурова.

Опера «Мандрагора» была завершена с помощью технологий искусственного интеллекта при участии композитора Петра Дранги, который оформил и собрал общую картину. Либретто воссоздали с помощью нейросети GigaChat, разработку сценографии и костюмов сгенерировали с использованием Kandinsky, работу над партитурой проделали вместе с Symformer.

29 июня 2025 года оперу исполнили на Центральной площади Ижевска. К выступлению были привлечены свыше 100 артистов Театра оперы и балета Удмуртии, использовалось более 10 т декораций. Главную женскую партию исполнила лауреат престижных музыкальных премий, солистка оперной труппы Большого театра, Алина Черташ. Как отмечают авторы проекта, это был первый и единственный в России показ незавершенной оперы «Мандрагора» для массового зрителя. Мероприятие собрало более 4 тыс. человек.

Опера «Мандрагора» на Центральной площади Ижевска Фото: Даниил Иванов

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.