«Соларжи» рассказал о передаче света через световоды на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Компания «Соларжи» презентовала технологию передачи солнечного света без проводов и окон в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Проект создания освещенных рабочих пространств через световоды оценивался в номинации «Российский ответ — импортозамещение с гарантией качества». О технологии экспертному совету рассказал руководитель компании Алексей Стерхов.

«В России по трубам гонят газ, нефть, а мы гоним свет. Мы делаем световоды — устройства, которые транспортируют солнечный свет в помещение без окон, проводов и электричества. Это помогает увеличивать энергоэффективность здания и полезные площади, а также повышать их стоимость»,— пояснил господин Стерхов. Кроме того, устройство может не только транспортировать солнечный свет, но и транслировать изображение улицы, работая как «перископ для дома».

Руководитель «Соларжи» Алексей Стерхов отметил, что компания начинала свою деятельность 15 лет назад как представитель американской компании. Сегодня они полностью вытеснили зарубежных конкурентов: доля на рынке достигает 83%. Затраты на реализацию проекта за это время превысили 300 млн руб. Компания смонтировала 3,7 тыс. систем передачи солнечного света, осветила 215,5 тыс. кв. м и вышла на международный уровень. В штате числится 13 сотрудников. При работе с крупными объектами команда расширяется.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.