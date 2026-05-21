Производство хвойных растений защитили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Производство привитых хвойных растений для ландшафтного дизайна и благоустройства представили на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Агростандарт Удмуртии». О проекте экспертному совету рассказала представитель компании «Парк-Гарден» Алена Зуева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алена Зуева Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова Следующая фотография 1 / 3 Алена Зуева Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

«Мы прививаем плодовые деревья, занимаемся черенкованием растений и декоративных кустарников, которые также продаем в нашем садовом центре. Клиенты интересуются хвойными деревьями. Мы решили начать прививать их. Это позволяет сохранить индивидуальность сорта и его особенности»,— рассказала она.

Питомник с 2019 года занимается зеленым черенкованием, выращиванием различных растений в контейнерах и специализируются на ландшафтном проектировании, озеленении и благоустройстве территорий. Проект по прививке хвойных сортовых растений реализуется с 25 февраля по 12 мая.

Главная цель проекта — импортозамещение. Сегодня в России существует лишь несколько таких производств. Как отмечают руководители проекта, сортовой хвойный материал всегда пользуется высоким спросом в ландшафте — из-за индивидуальности, декоративности и разнообразия цветовых и размерных характеристик.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.