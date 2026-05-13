Эксперты оценили премиальный фитнес-клуб «Интэнс» на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Премиальный спортивный клуб «Интэнс» в Ижевске представили в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Качественный сервис B2C». О проекте экспертному совету рассказал управляющий фитнес-клуба Михаил Зубков.

«На данный момент в Удмуртии мы являемся клубом с максимальной комплектацией пилатес. Входим в топ-3 крупных студий джиротоник. В течение недели у нас проходит около 50 групповых направлений — как силовых и функциональных, так и оздоровительных. Философия нашего клуба подразумевает, что к здоровью человека необходимо подходить комплексно. Мы практически не допускаем до тренировок резидента, пока он не пройдет консультацию нутрициолога»,— привел примеры господин Зубков.

Михаил Зубков рассказал о других студиях, включая тергумед и реаксинг, медицинском сопровождении и сервисе. Площадь фитнес-клуба — более 1,5 тыс. кв. м. Он открылся в 2021 году в центральной части Ижевска. Количество новых резидентов с 2024-го по 2025 год увеличилось на 32%, выручка — на 18%. За указанный период «Интэнс» открыл 10 новых направлений.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.