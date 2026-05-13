Основатели ресторана «Пушка» рассказали о заведении на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Ресторан демократических цен «Пушка» в Ижевске представили в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Качественный сервис B2C». О проекте экспертному совету рассказали гендиректор кафе Михаил Вотинцев и операционный директор—руководитель отдела маркетинга Мария Бердникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Вотинцев и Мария Бердникова

Фото: Мария Бакланова Михаил Вотинцев и Мария Бердникова

Фото: Мария Бакланова

«Среднестатистический гость уходит в режим тотальной экономии. В целом по стране трафик посетителей снизился на 5%, выручка предприятий общепита — на 12%. При этом гость не лишился потребности расслабляться и праздновать какие-то события <...> заведение стал местом по случаю, а не частью жизни. Тогда мы задали себе вопрос: “Как сделать так, чтобы рестораны вернулся в повседневную жизнь?”. Ответом стала “Пушка” — понятное заведение с честными ценами: позиции в меню днем стоят 300 руб., вечером — 350 руб. Платить за вход не нужно»,— рассказала госпожа Бердникова. Это первый ресторан в Удмуртии с фиксированными ценами, отметила она.

Ресторан открылся в декабре 2025 года. По словам господина Вотинцева, затраты на проект составили до 10 млн руб. С момента открытия, добавил он, «Пушку» посетили более 22 тыс. гостей. Ежемесячный трафик — около 5 тыс. Сейчас выручка составляет около 6 млн руб. в месяц. Этот показатель за несколько месяцев увеличился почти вдвое. По словам гендиректора, штат увеличился с 30 до 60 сотрудников. Ресторан находится возле бизнес-центра «Пушкинский».

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.