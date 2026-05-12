Систему «Sellers» для работы на маркетплейсах представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Комплексную экосистему для работы на маркетплейсах представила компания «Фулфилмент Центр Селлерс» на бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. О проекте в номинации «Эффективный сервис В2В» рассказала директор компании Ирина Наговицына.

Директор компании «Фулфилмент Центр Селлерс» Ирина Наговицына

«Основная из проблем у компаний, работающих на маркетплейсах — неправильный подсчет прибыли и экономики. Мы работаем с клиентами так, чтобы они сначала “разбогатели” в Excel с подсчетом всех затрат. Если у клиента проблемы, мы анализируем нишу, строим стратегию, пишем план производства как минимум на квартал. Останутся те, кто умеет адаптироваться. Мы живем с клиентами “24 на 7” и видим в этом большой потенциал»,— рассказала спикер.

До начала проекта, рассказала госпожа Наговицына, услуги для селлеров в Удмуртии были разрознены. Предприниматели тратили до 50% времени на поиск подрядчиков. Sellers объединил все сервисы в единую систему. Проект обеспечивает предпринимателям бесшовный доступ к различным инструментам. В реализацию проекта было вложено около 3 млн руб. на этапе масштабирования: инвестиции в расширение склада, IT-инфраструктуру, организацию мероприятий, обучение.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.