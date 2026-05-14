Эксперты оценили линейку безалкогольных напитков пивоваренного завода «Пинта» на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Ижевский пивоваренный завод «Пинта» представил линейку безалкогольных напитков в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Бизнесу добавили масштаба». О проекте экспертам рассказала директор завода Анастасия Мазикова.

«Сейчас мы можем выпускать в месяц более 1 млн напитков. Большим скачком для нас был выход на федеральные сети — такие как “Красное и белое” — с живым непастеризованным продуктом. Мы поняли, что научились быстро расти, и решили войти в новую нишу — в этом году мы запустили линейку полезных лимонадов на натуральных соках, без добавления сахара, но с витаминами и микроэлементами»,— отметила она.

Анастасия Мазикова озвучила следующую цель компании — вывод продукта за пределы РФ: на прилавки Беларуси и Казахстана. Пивоваренный завод был запущен в 2015 году. По ее словам, резкий скачок производства и продаж произошел несколько лет назад. За 2024—2025 годы оборот компании вырос до 100 млн руб. в месяц. Также с сентября прошлого года объем производства увеличился с 450 тыс. до 1200 тыс. л. На заводе работает более 100 человек.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.