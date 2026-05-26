Сборная Бразилии

Место в рейтинге FIFA — 6-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

Ключевые игроки — Алиссон («Ливерпуль», Англия), Габриэл, Габриэл Мартинелли (оба — «Арсенал», Англия), Маркиньюc (ПСЖ), Каземиру, Матеус Кунья (оба — «Манчестер Юнайтед», Англия), Бруну Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Винисиус («Реал», Испания), Рафинья («Барселона», Испания), Неймар («Сантос»).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,28.

Сборная Марокко

Место в рейтинге FIFA — 8-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/2 финала.

Ключевые игроки — Ясин Буну («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ашраф Хакими (ПСЖ), Нусер Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Аззедин Унаи («Жирона», Испания), Исмаэль Сайбари (ПСВ, Нидерланды), Браим Диас («Реал», Испания).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,9.

Сборная Шотландии

Место в рейтинге FIFA — 43-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Киран Тирни («Селтик»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Билли Гилмор, Скотт Мактоминей (оба — «Наполи», Италия), Че Адамс («Торино», Италия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 8,5.

Сборная Гаити

Место в рейтинге FIFA — 83-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Джони Пласид («Бастия», Франция), Карлен Аркюс («Анже», Франция), Левертон Пьер («Визела», Португалия), Жан-Рикнер Бельгард («Вулвергемптон», Англия), Дюкен Назон («Эстекляль», Иран), Луисиус Дидсон («Даллас», США).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 95.