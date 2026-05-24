Главные новости за выходные 23–24 мая

В Старобельске в ЛНР завершили поисково-спасательную операцию, из-под завалов колледжа извлекли тела всех погибших. В МЧС сообщили, что всего пострадали 63 человека, из которых 21 погиб. За несколько часов до завершения операции омбудсмен по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк сообщила, что среди погибших несовершеннолетних не было. Позднее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что «погиб 21 ребенок, ранены и пострадали более 60 детей».

Минобороны России отчиталось об ударе по Украине «Орешником», а также «Искандером», «Кинжалом» и «Цирконом». В ведомстве заявили, что это удар возмездия и что целями стали военные объекты ВСУ. В Европе осудили действия ВС РФ и анонсировали новые санкционные меры.

Взгляды Ирана и США после нескольких недель переговоров сблизились, заявил представитель иранского МИД. По данным The New York Times, меморандум о взаимопонимании, на который согласился Тегеран, предполагает открытие Ормузского пролива, прекращение боевых действий, включая операцию Израиля в Ливане, а в дальнейшем сделка позволит разблокировать замороженные иранские активы на $25 млрд. По данным Axios, соглашение включает пункты о продлении перемирия еще на 60 дней.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону впервые с 2022 года. По данным AFP, французский президент попросил белорусского коллегу не вмешиваться в конфликт на Украине.

Конференция по ДНЯО в третий раз подряд не смогла принять итоговый документ, сообщил МИД России.

Президент Чехии Петр Павел предложил отключить Россию от интернета для принуждения к переговорам.

Бывшего сенатора Василия Думу арестовали по делу экс-адвоката Майкла Калви.

«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля.

Александр Усик победил кикбоксера Рико Верхувена после решения рефери, вызвавшего споры.