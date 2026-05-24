Каллас анонсировала новые меры ЕС против России после удара «Орешником»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза на следующей неделе обсудят усиление давления на Россию, в том числе из-за ночного удара «Орешником» по Украине. Об этом госпожа Каллас сообщила в соцсети X.

Кая Каллас

Руководитель евродипломатии назвала удары «Орешником», предназначенным для несения ядерных боеголовок, «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в соцсети X, что Франция осуждает атаку и использование «Орешника». По его словам, удары демонстрируют «дальнейшую эскалацию и тупиковую ситуацию» в боевых действиях. «Наша решимость продолжать поддерживать Украину … и усилить безопасность Европы только укрепляется», — написал французский президент.

Сегодня Минобороны России отчиталось о массированном ударе ВС России по военным объектам на территории Украины. В заявлении ведомства указывалось, что были задействованы баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон». В Минобороны подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на «атаки Украины по гражданским объектам» России и что целью ударов стали объекты, используемые в интересах ВСУ. «По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», — заявили в ведомстве.