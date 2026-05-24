Axios опубликовал основные пункты будущего соглашения США и Ирана

Проект меморандума США и Ирана предусматривает продление перемирия еще на 60 дней, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Предполагается, что Тегеран начнет расчищать Ормузский пролив от мин и восстановит свободное судоходство, а США в ответ снимут морскую блокаду с иранских портов.

Вместе с тем проект меморандума предусматривает, что Иран обязуется никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, а также начнет переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе имеющихся запасов высокообогащенного урана. Меморандум может быть продлен по взаимному согласию.

Это — основные положения соглашения, которое США и Иран могут подписать уже в ближайшее время, говорят источники издания. Иран также требовал немедленной разморозки средств и постоянной отмены санкций, но Белый дом заявил, что это произойдет только после того, как Тегеран пойдет на реальные, ощутимые уступки, говорят собеседники Axios. При этом американская сторона настаивает на том, что подобные меры могут быть реализованы только уже после заключения финального мирного соглашения между странами.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что документ почти согласован и ожидает финального утверждения. По данным Axios, посредники двух государств надеются, что соглашение будет подписано и обнародовано уже сегодня. Агентство Fars, которое связано с Корпусом стражей исламской революции, утверждало, что Иран не соглашался на открытие Ормузского пролива, и морской коридор будет оставаться подконтрольным Тегерану.