Минобороны отчиталось об ударе «Орешником» по Украине

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по военным объектам, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

«Нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон"», — указано в заявлении. Также применялись крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные БПЛА.

В министерстве добавили, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что удар был нанесен по Киеву. Он призвал бить по украинской территории еще сильнее.