Лантратова: при атаке ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 ребенок

При атаке ВСУ на колледж в Старобельске погибли и пострадали дети, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Погиб 21 ребенок, — сказала омбудсмен. — Ранены и пострадали более 60 детей».

Согласно официальным данным, в момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Накануне вечером МЧС объявило о завершении спасательных работ и извлечении тел погибших. В МЧС указывали, что «всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли».

За несколько часов до завершения спасательной операции, когда было известно о гибели 18 человек, омбудсмен по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк сообщила, что среди погибших несовершеннолетних не было.