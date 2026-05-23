Среди погибших при ударе БПЛА по колледжу в ЛНР нет несовершеннолетних

Среди погибших при ударе беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР несовершеннолетних нет. Об этом «Ъ» сообщила омбудсмен по правам ребенка в республике Инна Швенк. На данный момент известно о 18 погибших.

По словам госпожи Швенк, из-за атаки пострадали 60 человек. Среди них — 16 несовершеннолетних. Двое госпитализированы. «Семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь от главы республики и его администрации. На месте работают специалисты-психологи»,— рассказала омбудсмен.

Правительство ЛНР сообщило, что личности 17 из 18 погибших студентов установлены. Среди них в основном — люди 2006–2007 годов рождения, самая старшая — 2003 г.р. Также спасатели установили личности 43 пострадавших. Местонахождение еще четырех человек пока неизвестно.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. СКР сообщал, что в момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Три здания колледжа полностью разрушены. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС.