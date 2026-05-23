«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля

Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил второй по значимости приз 79-го Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ветвь — главную награду — присудили картине «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу.

Андрей Звягинцев Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Кадр из фильма "Минотавр" Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production

Приз жюри получил фильм режиссера Валески Гризебах «Приключение мечты». Награду за лучшую режиссуру разделили Павел Павликовский за картину «Отечество», а также авторы фильма «Черный шар» Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси. Приз за лучший сценарий присудили Эммануэлю Марре за работу «Наше спасение».

Награду за лучшую мужскую роль получили Эммануэль Маккиа и Валентин Кампанье («Трус»), а за лучшую женскую роль — Виржиня Эфире и Тао Окамото («Внезапно»).

Премьера картины Андрея Звягинцева прошла на Каннском кинофестивале 20 мая. Показ «Минотавра» завершился 10-минутными аплодисментами зрителей. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова, съемки проходили в Риге. В центре сюжета — глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства.

