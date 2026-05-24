NYT: меморандум США и Ирана допускает разморозку $25 млрд иранских активов

Меморандум о взаимопонимании, на который согласился Иран, предполагает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. По их словам, в дальнейшем сделка позволит разблокировать замороженные иранские активы на $25 млрд.

По словам собеседников издания, Иран временно разрешит судам проходить через морской коридор без пошлин и сборов, а США снимут военно-морскую блокаду. Соглашение также прекратит боевые действия, включая операцию Израиля в Ливане.

При этом соглашение откладывает решение вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, на более поздний срок. План в отношении запасов высокообогащенного урана стороны согласуют в течение 30–60 дней.

Иранское агентство Tasnim сообщало, что США могут отменить на время переговоров санкции против иранской нефти. По его информации, меморандум предполагает прекращение боевых действий, затем — в течение 30-дневного периода — переговоры об Ормузском проливе и блокаде США. За 60 дней стороны должны договориться о ядерной проблеме.