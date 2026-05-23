В Старобельске из-под завалов колледжа извлекли тела всех погибших

МЧС РФ отчиталось о завершении поисковых работ в Старобельске, где в ночь на 22 мая дроны ВСУ атаковали общежитие колледжа педуниверситета. Все тела извлечены из-под завалов — окончательное число погибших достигло 21 человека.

Во время атаки пострадали 42 человека. Десять из них остаются в больницах, 32-м оказали помощь амбулаторно, сообщили ТАСС в оперативных службах.

К вечеру сообщалось о 18 жертвах. Тогда омбудсмен по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк сообщила «Ъ», что среди погибших несовершеннолетних не было.

На момент атаки в здании находилось 86 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе действует режим ЧС.