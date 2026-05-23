МИД Ирана: позиции Тегерана и Вашингтона по урегулированию конфликта сблизились

Взгляды Ирана и США после нескольких недель переговоров сблизились. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает Tasnim. По его словам, стороны находятся на заключительном этапе доработки меморандума о взаимопонимании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mfa.gov.ir Фото: mfa.gov.ir

«После нескольких недель переговоров между двумя сторонами можно сказать, что тенденция направлена к сближению позиций», — отметил дипломат. Однако это, по его словам, не означает, что стороны смогут добиться взаимопонимания по всем вопросам. «Скорее мы сможем прийти к взаимовыгодному решению, основанному на определенном наборе параметров», — отметил господин Багаи.

По словам представителя МИД, стороны сначала подготовят меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, включающий ключевые условия прекращения войны. Затем в срок от 30 до 60 дней будут согласованы детали этих вопросов.

«Мы находимся на заключительном этапе доработки этого меморандума о взаимопонимании», — заявил Исмаил Багаи. Сейчас переговорщики обсуждают вопросы прекращения войны и американской военно-морской блокады, а также вопросы, связанные с разблокировкой замороженных иранских активов, рассказал иранский дипломат.

Он также отметил, что США «не имеют отношения к Ормузскому проливу». Детали механизма прохода судов Иран будет обговаривать с Оманом и другими прибрежными странами.

Сейчас США и Иран находятся в состоянии перемирия и ведут переговоры о завершении конфликта. Вчера в МИД Ирана заявляли, что до заключения сделки еще далеко. Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщал, что проект соглашения между Ираном и США предполагает прекращение военных операций «на всех фронтах». Также Тегеран настаивает на снятии санкций США в обмен на приверженность Ирана условиям соглашения.