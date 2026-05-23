В Чехии предложили отключить Россию от интернета для принуждения к переговорам

Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО «показать зубы» России в ответ на инциденты на восточном фланге альянса. В качестве возможной меры он предложил отключение интернета. Об этом чешский президент заявил в интервью изданию The Guardian.

Петр Павел заявил о необходимости «достаточно решительных, возможно, даже асимметричных» действий в ответ на «провокации на восточной границе» НАТО. Иначе, по его словам, Москва может усилить давление. «Если нарушения воздушного пространства НАТО продолжатся, нам придется принять решение о том, сбить ли беспилотный или пилотируемый летательный аппарат», — отметил Петр Павел.

Также, по словам чешского президента, НАТО должно рассмотреть «асимметричные» меры, «которые не приводят к гибели людей», но достаточно «чувствительные, чтобы заставить Россию пересмотреть политику». Среди возможных шагов он назвал отключение интернета и спутников, а также исключение банков из глобальных финансовых систем.

Петр Павел заявил, что такие меры должны «принудить Россию к переговорам». По его словам, Россия заинтересована в снятии санкций и обсуждении новой архитектуры европейской безопасности. «Мы к этому готовы. Но условие ясно — прекращение огня и мирные переговоры на Украине», — сообщил президент Чехии.

Сегодня в Латвии упал в озеро и взорвался беспилотник. 19 мая в Эстонии впервые сбили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник. По данным эстонских властей, он принадлежал Украине. 7 мая два украинских БПЛА повредили пустые топливные резервуары на востоке Латвии. Инцидент спровоцировал правительственный кризис и отставку премьер-министра.