AFP: Макрон попросил Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник, близкий к господину Макрону. По словам собеседника, об этом французский президент сказал господину Лукашенко во время телефонного разговора.

Фото: Reuters

Сегодня главы Белоруссии и Франции созвонились впервые с февраля 2022 года. По данным AFP, господин Макрон сообщил о рисках для Белоруссии, в случае вмешательства в конфликт. «Он (Эмманюэль Макрон.— “Ъ”) также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Белоруссией и Европой»,— сообщил источник.

Сегодня Минобороны России отчиталось об ударе по Украине баллистическими ракетами «Орешник». В ведомстве отметили, что удар был нанесен в ответ на «атаки Украины по гражданским объектам» России. Эмманюэль Макрон осудил применение «Орешника». Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала новые санкции против России после этого удара. В конце 2025 года Минобороны РФ сообщило, что комплекс заступил на боевое дежурство в Белоруссии.